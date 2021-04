Wolfsburgerinnen nutzen Bayern-Patzer und wahren Titelchance

Stefan Lerch, Trainer der Wolfsburgerinnen. Foto: Hermann Hay/Citypress24/dpa (Bild: dpa) (Foto: Hermann Hay/Citypress24/dpa)

Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den Patzer des FC Bayern München genutzt und in der Bundesliga ihre Titelchance gewahrt.

Das Team von Trainer Stephan Lerch setzte sich am 18. Spieltag mit 3:2 (2:1) gegen den SC Freiburg durch und verkürzte den Rückstand auf die Bayern-Frauen bei noch vier ausstehenden Partien auf zwei Zähler.

Der bisher souveräne Spitzenreiter musste beim 2:3 am Samstag gegen die drittplatzierte TSG Hoffenheim trotz einer 2:0-Führung überraschend die erste Saisonniederlage einstecken. Das wohl entscheidende Spiel um die Meisterschaft findet am 9. Mai in Wolfsburg statt.

Eine kleine Chance auf die Champions-League-Qualifikation wahrte sich Turbine Potsdam. Der frühere Serienmeister bezwang Schlusslicht MSV Duisburg mit 1:0 (1:0) und bleibt fünf Punkte hinter den Hoffenheimerinnen. Werder Bremen gewann sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 2:1 (2:0), die SGS Essen erkämpfte sich gegen den SV Meppen nach Rückstand noch einen 3:1 (0:1)-Erfolg. Pokalfinalist Eintracht Frankfurt behielt beim 4:0 (2:0) gegen den SC Sand klar die Oberhand.

