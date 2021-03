Wolfsburgs Frauen unterliegen LFC Chelsea

Sorgte gegen den LFC Chelsea für den wichtigen Auswärtstreffer: Dominique Janssen. Foto: Angelika Warmuth/dpa (Bild: dpa) (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Budapest - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen in der Champions League um den Einzug ins Halbfinale bangen.

Der deutsche Meister verlor im Viertelfinal-Hinspiel in Budapest gegen den englischen Topclub LFC Chelsea mit 1:2 (0:0) und benötigt damit im Rückspiel in einer Woche eine deutliche Leistungssteigerung.

In der ungarischen Hauptstadt, in die die Partie wegen der strengen Corona-Bestimmungen verlegt worden war, brachten Samantha Kerr (55. Minute) und die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder (66.) die Engländerinnen nach der Pause in Führung. Dominique Janssen gelang mit einem verwandelten Foulelfmeter der wichtige Auswärtstreffer für die Niedersachsen (70.).

Wolfsburg und Chelsea trafen bereits drei Mal in der Champions League aufeinander. Bislang konnte sich der VfL immer durchsetzen.

