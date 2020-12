Ann-Kathrin Kundermann: die bescheidene Torjägerin

Ann-Kathrin Kundermann stammt aus Wilsenroth, ein Dorf, das zu der Gemeinde Dornburg im Landkreis Limburg-Weilburg gehört. Beim SV Wilsenroth und bei den Jungs der JSG Dornburg fing sie zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Tobias, der heute in der B-Liga für den SVW spielt und eine Minute jünger ist, mit dem Fußball an. Zwischendurch zeigte sie auch beim Turnen, im Tanzen und in der Leichtathletik ihr Können. Doch schließlich entschied sie sich für den runden Ball. Weil sie ein Studium bei der Polizei anfing, zog die heute 22-Jährige 2019 nach GießenIn ihrer Freizeit geht Ann-Kathrin Kundermann, die von ihren Freunden auch mal "Annka" oder auch "Kundi" gerufen wird, gerne shoppen, trifft sich mit Freunden und ihrem Freund oder ist draußen in der Natur. Die Stürmerin des FSV Hessen Wetzlar ist Fan des FC Bayern München (tis)