Besonderer "Doppelspieltag" für den FSV Hessen Wetzlar

Am zehnten Spieltag geht es in der Süd-Gruppe der B-Juniorinnen-Bundesliga im Rahmen eines "Doppelspieltags" für den FSV Hessen Wetzlar nach Freiburg (s. nebenstehenden Artikel). Im Schönberstadion trifft die U 17 drei Stunden vor dem Frauen-Regionalliga-Duell auf den Nachwuchs des Frauen- und Männer Bundesligisten aus dem Breisgau. Und dieser geht als klarer Favorit in das Aufeinandertreffen der B-Juniorinnen. Denn außer auf die Langzeitverletzte Leonie Neufeld muss Wetzlars Trainer Said Rahmani auch auf Lina Schäfer und Sara Yaglu verzichten - und seine Abwehr umbauen. "Durch den Ausfall der beiden Hessenauswahl-Spielerinnen wird die Aufgabe beim SC Freiburg nicht einfacher", weiß Rahmani im Vorfeld richtig einzuschätzen. Doch von einem Ausflug ohne Ambitionen in das schöne Freiburg ist der Übungsleiter weit entfernt. Rahmani erinnert an den intakten Teamgeist und sieht noch eine weitere Motivation. "Vielleicht kann die nach dem Spieltag anschließende fast vier wöchige Spielpaus, dazu beitragen, bei der Mannschaft alle notwendigen Kräfte freizusetzen, um doch etwas Zählbares mitzubringen". Die nächste Bundesligapartie des FSV Hessen Wetzlar ist für den 27. November terminiert, ein Auswärtsspiel bei Eintracht FrankfurtDavor gilt es aber erst noch aus Sicht der FSV-Juniorinnen, die Begegnung am Samstag mit vollem Engagement zu bestreiten, um dann mit gutem Gewissen den besonderen "Doppelspieltag" genießen zu können.(ago)