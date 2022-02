Dennis Peter ist selbst am Telefon ein akribischer Arbeiter

Dennis Peter (36) stammt ursprünglich aus Grünberg-Stangenrod, wohnt aber mittlerweile mit seiner Ehefrau Lisa und den beiden Töchtern (anderthalb und fünf Jahre) in Münster, einem Ortsteil von LaunsbachAls Spieler ging er zunächst in der Jugend für die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod auf Torejagd, eine Saison spielte er bei den Männern auch für den VfR LichDort und auch bei der SG Obbornhofen/Bellersheim zeigte er in der Gruppenliga sein Können. Zunächst als Stürmer, später auch als Außenverteidiger. Der dortige Übungsleiter Peter Niestatek zeigte ihm erstmals, dass es noch eine andere Seite des Fußballs gibt. Nämlich die des TrainersMit Anfang 20 machte er bereits seine C-Lizenz, die A-Junioren des JFV Wetterau waren seine erste Station als Coach. Es folgten diverse Auswahlmannschaften sowie die Männer des VfR Lich und des SV Harbach. Seit Sommer 2020 betreut der Polizeibeamte die Frauen des FSV Hessen Wetzlar II, in der kommenden Saison übernimmt er die erste Mannschaft, die in der Regionalliga spielt. (tis)