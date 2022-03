Die "Lebenversicherung" beim FSV heißt Anna Efimenko

Wiedergutmachung ist angesagt: Wenn die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar am Sonntag (14 Uhr) bei Tabellenführer Eintracht Frankfurt III antreten, wollen sie unbedingt punkten. Möglichst dreifach. Und sich vor allem für die unglückliche 2:3-Hinrundenniederlage revanchieren. "Damals hätten wir auch 3:1 führen können, doch die Linienrichterin erkannte uns einen Treffer ab. Im Gegenzug haben wir dann das 2:2 kassiert", erinnert sich Trainerin "Jacky" Klan an jenen 19. September, an dem die Domstädterinnen die zweite Niederlage im zweiten Spiel der noch jungen Saison kassierten. Auf dem Kunstrasen am Riederwald werden Anna Donner (Knöchelverletzung) und Diana Mahn (Kreuzbandriss) weiter fehlen und Klan nach ihrem Achillessehnenanriss nur im äußersten Notfall einspringen. Dafür steht Mona Schlegel wieder komplett zur Verfügung, sodass dem dritten FSV-Erfolg dieses Jahres nach dem 4:2-Pokalsieg in Offenbach und dem Rückrundenstart gegen den SC Sand II (2:1) nichts im Wege steht. (afi)