Finja Grün möchte den Jüngeren etwas hinterlassen

Finja Grün (16) stammt aus Bellnhausen, ein Ortsteil der Gemeinde Frohnhausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Mit dem Fußball fing sie im Alter von sechs Jahren an, als sie ihren Bruder Nils zu dessen Spielen begleitete. "Irgendwann habe ich gesagt, dass ich das auch machen möchte", berichtet sie. Ihre Laufbahn startete sie bei den Jungs der SG Salzböde-Lahn, ehe sie zu den C-Juniorinnen von SF/BG Marburg wechselte. Im Winter 2019 schloss sie sich dem FSV Hessen Wetzlar an. Die Spielmacherin trifft sich in ihrer Freizeit gerne mit Freunden und besucht die zehnte Klasse des Landschulheims Steinmühle. Im Sommer kommt sie in die Oberstufe. (tis)