FSV Hessen Wetzlar landet Transfercoup mit Alina Ortega-Jurado

Spielt nun für den FSV Hessen Wetzlar: Alina Ortega-Jurado.

Wetzlar (afi). Mit Alina Ortega-Jurado will der FSV Hessen Wetzlar in der Frauenfußball-Regionalliga Süd endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Die Deutsch-Spanierin, die zuletzt über eineinhalb Jahre inaktiv war, soll schon am Sonntag im Heimspiel gegen Kickers Offenbach die zuletzt lahmende Offensive der Domstädterinnen beleben. "Nach einer so langen Pause hat es mich noch einmal gereizt, ins Geschehen einzugreifen", erklärte die 23-Jährige, die in Waldgirmes lebt, in der Jugend schon einmal in Wetzlar gespielt hat und über die Stationen 1. FFC Frankfurt und Penn State Nittany Lions nun wieder an der Lahn gelandet ist, am Montag auf Nachfrage. Die offensive Mittelfeldspielerin hat alle Jugend-Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes durchlaufen. Für den 1. FFC Frankfurt war sie in der B-Juniorinnen-Bundesliga und in der 2. Bundesliga aktiv, ehe sie 2015 zum Studium nach Pennsylvania in der Nordosten der Vereinigten Staaten ging. Dort holte sie zahlreiche Titel wie den Big Ten Champion und wurde mit Auszeichnungen wie der Berufung ins Freshman-Team überhäuft. In Gießen wird sie nun ihr Psychologie-Studium abschließen und nebenbei für den FSV Hessen Wetzlar auf Torejagd gehen. "Wir sind sehr froh, dass Alina sich für uns entschieden hat. Sie wird unserer Truppe einen Schub geben", ist Tufan Yener, der Sportliche Leiter des FSV, stolz, eine spektakuläre Neuverpflichtung getätigt zu haben.