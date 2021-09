FSV Hessen Wetzlar: Neuer Ligamodus mit vielen Wundertüten

In der stärksten Besetzung fahren die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar zum Saisonauftakt gen Süden nach Baden-Württemberg. Bei der Bundesliga-Reserve des SC Sand (Sonntag, 14 Uhr) stehen auch Spielertrainerin Jacky Klan (muskuläre Probleme) und Antonia Rau (Sprunggelenk) nach ihren kleineren Blessuren wieder zur Verfügung. Die Truppe aus Willstätt im Ortenaukreis, die sich im letzten Test einen 3:4-Ausrutscher gegen die unterklassige SG Zusenhofen erlaubte, ist den Wetzlarerinnen in unguter ErinnerungIn der vergangenen Saison gewann Sand an der Lahn mit 2:1, so dass Spielertrainerin Jacky Klan fordert: "Wir wollen nicht mit leeren Händen die Rückreise antreten." (afi)