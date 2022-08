FSV Hessen Wetzlar verabschiedet ein prominentes Trio

Abschied eines Trios: (v.l.) Michale Schäfer aus dem Vorstand des FSV Hessen Wetzlar, Co-Trainerin und Torhüterin Janina Beffart sowie die Spielerinnen Anna Donner,Dana Möll und (r.) Selina Heinzeroth haben passende Geschenke für (weiter v.r.) Lena Kloock, "Jacky" Klan und die schwangere Meike Lohwasser vorbereitet. Foto: FSV Hessen Wetzlar

Das jüngste Testspiel des Frauenfußball-Regionalligisten FSV Hessen Wetzlar gegen den SC Bad Neuenahr (2:1) am vergangenen Wochenende stand auch im Zeichen des Abschieds: So verabschiedeten der Vorstand um Michaele Schäfer und die Mannschaft ihre langjährigen Leistungsträgerinnen Meike Lohwasser und Jacqueline "Jacky" Klan, die seit 2006, also schon zu Zeiten des TuS Bonbaden, mit von der Partie waren, sowie Lena Kloock, die nach zwei Jahren, in der sie nebenher auch die FSV-U 14 trainierte, aufgrund ihres Studiums in Münster die Domstädterinnen verlässt.

Das Team hatte insbesondere für die Vereinsikonen die passenden Präsente parat: für Klan, bis vor Kurzem auch Spielertrainerin bei den FSV-Damen, eine Stiege ihres Lieblingsgetränks Apfelwein Cola, für die schwangere Lohwasser eine Torte voller Windeln. So ganz aus dem Tagesgeschäft werden sich die beiden arrivierten Ex-Spielerinnen aber nicht herausziehen, im Rahmen ihres Projektes "KlipSi" werden Klan und Lohwasser auch weiterhin alle zwei Wochen ein Training für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Handicap anbieten.