FSV Wetzlar noch einmal mit "Poldy" Weber auf der Bank

WETZLAR - Auch ein paar Tage nach dem Auftatk in der B-Juniorinnen Bundesliga grübelt Claudius "Poldy" Weber noch. War der Gegner nicht so stark wie erwartet? Oder war seine Mannschaft besser als gedacht? Schließlich kommt der Sportliche Leiter des FSV Hessen Wetzlar zu einer Antwort: "Wir sind auf jeden Fall konkurrenzfähig und brauchen uns nicht zu verstecken", sagt der ehemalige Profi nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. Doch Weber weiß auch, dass die Aufgaben nicht leichter werden. Am Samstag (14 Uhr) geht es zur TSG Hoffenheim, die gleich am ersten Spieltag mit 5:0 über den TSV Schwaben Augsburg hinwegfegte.

Doch das schwere Startprogramm stört ihn nicht. "Dann wissen wir gleich, was uns erwartet." Weber selbst wird erneut auf der Bank Platz nehmen, da Coach Said Rahmani noch im Urlaub weilt, aber eventuell pünktlich zum Anstoß anreisen wird. "Die Verantwortung liegt aber nochmal bei mir", erklärt der 43-Jährige, der mit seiner Truppe vermehrt am Umschaltspiel gearbeitet hat. "Ich glaube, alle Teams haben in dieser Liga Probleme, wenn sie unter Druck geraten", betont der ehemalige Stürmer. Personell muss Weber auf Kapitänin Leonie Neufeld (Urlaub) verzichten. Die Binde trägt dafür Marie Pietschmann.