Für den FSV geht die Saison im Februar weiter

WETZLAR - Bislang tappten die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar noch einigermaßen im Dunkeln, ob und wann es für sie in der Süd-Staffel von Deutschlands dritthöchster Spielklasse weitergehen soll. Doch nun gibt es, sofern das in diesen, von der Coronavirus-Pandemie begleiteten Tagen überhaupt möglich ist, zumindest ein wenig Planungssicherheit.

Denn: "In der aktuellen Zeit freuen wir uns tierisch über solche Nachrichten: Der Süddeutsche Fußballverband hat bereits über die Weiterführung der Regionalliga-Saison entschieden und alle Spieltage terminiert!", teilte der FSV über seine Facebookseite mit. Dazu veröffentlichte der Club eine Grafik mit den Terminen für die nächsten Partien, beginnend mit dem ersten Heimspiel am 28. Februar um 14 Uhr gegen die TSG Neu-Isenburg und endend mit dem Nachholduell von zehnten Spieltag gegen den Karlsruher SC, ebenfalls um 14 Uhr vor heimischer Kulisse, am 25. April. "Fest steht auch, dass der Modus wie geplant stattfinden soll", berichten die Domstädterinnen weiter. Wohlwissen, dass bei weiteren Corona-bedingten Ausfällen die weiterführenden Meister- und Abstiegsrunden entfallen könnten.