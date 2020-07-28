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Dienstag, 28.07.2020 - 16:00
2 min

Fußball: Trainer Marco Ebert über den FSV Hessen Wetzlar und seine Aussichten

Trainer Marco Ebert hat beim FSV Hessen Wetzlar schon viele seiner Vorgänger kommen und gehen sehen. Im Interview äußerst er sich zu seiner Liebe zum Club und zu den Aussichten für die kommende Runde.

Auf möglichst viel Anlass zum Jubeln hofft Marco Ebert auch in der kommenden Saison, in der er nun mit Jacky Klippert gleichberechtigter Trainer des FSV Hessen Wetzlar ist. Foto: Martin Weis

Auf möglichst viel Anlass zum Jubeln hofft Marco Ebert auch in der kommenden Saison, in der er nun mit Jacky Klippert gleichberechtigter Trainer des FSV Hessen Wetzlar ist. Foto: Martin Weis

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FSV Hessen Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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