Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar geben sich forsch

Die 16 Frauen-Regionalligisten des Südens werden für die Saison 2020/21 in zwei regionale Qualifikationsgruppen "Südwest" und "Südost" eingeteilt. Die Staffelung, die Martin Schweizer, der Geschäftsführer des Süddeutschen Fußball-Verbandes, dieser Tage vorstellte, basiert darauf, die Distanzen für die Clubs in der Gruppenphase möglichst gering zu halten. Der FSV Hessen Wetzlar spielt ab dem 13. September im Südwesten zusammen mit dem TSV Jahn Calden, Eintracht Frankfurt III, den Neulingen Kickers Offenbach und Karlsruher SC, der TSG Neu-Isenburg, dem SC Sand II und Vorjahresmeister SC Freiburg II, der freiwillig auf den Aufstieg verzichtet hat. Nach Abschluss der Qualifikationsrunde am 11. April 2021 werden die jeweils ersten vier Vereine in eine Meisterrunde, die jeweils letzten vier in eine Abstiegsrunde überführt. Die Ergebnisse aus der Qualifikationsrunde aus den Begegnungen der Teams untereinander werden in der Folgerunde übernommen. In dieser hat jeder Club dann noch acht Durchgänge (Hin- und Rückspiele) gegen jene Kontrahenten zu absolvieren, gegen die er in der Quali noch nicht gespielt hat. (afi)