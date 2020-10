Hessen Wetzlar reist zu wichtiger Partie nach Freiburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - In der Frauenfußball-Regionalliga Süd steht für den FSV Hessen Wetzlar ein wichtiges Auswärtsspiel an. Mit einem Sieg am Sonntag bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg (Anpfiff um 11 Uhr) könnten sich die Domstädterinnen ein Polster nach unten anlegen und gleichzeitig an die oberen Plätze anschließen.

Nach dem 5:1-Heimerfolg gegen Offenbach vor zwei Wochen hatten die FSV-lerinnen Selbstvertrauen getankt und wollten am liebsten in der nächsten Partie bei Eintracht Frankfurt III gleich nachlegen. Am Ende war es zwar "nur" ein Unentschieden, aber man habe "doch einen Unterschied zu den Spielen davor gemerkt", so Wetzlars Spielertrainerin Jaqueline Klippert. "Am Anfang waren sie besser, aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist es doch ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben. Nach dem deutlichen Sieg gegen Offenbach war es uns wichtig, dass wir ein gutes Spiel abliefern - und das haben wir auch getan", so Klippert weiter.

Es kann sich in den letzten fünf Begegnungen vor der Winterpause noch viel entscheiden, vor allem die nächsten beiden werden richtungsweisend. "Wir spielen jetzt gegen die beiden Letztplatzierten. Zwar kennen wir die Teams noch nicht, aber wir wollen unbedingt gewinnen", sagt die Übungsleiterin. Und ist mit Blick auf den Gegner vorsichtig: "Freiburgs erste Mannschaft hat spielfrei, also könnten auch einige Spielerinnen rotieren. Es wird schwierig, weil wir nicht wissen, was uns erwartet."