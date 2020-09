Janina Beffart will von einer Krise nichts wissen

Janina Beffart lebt im Gießener Stadtteil Klein-LindenMit der ehemaligen Jugendtrainerin des FSV Hessen Wetzlar, Janin Philipp, coacht sie als "Co" dort die Verbandsliga-FußballerinnenSeit 2014 zeigt die Torhüterin wieder für den FSV Hessen Wetzlar ihre Klasse, vorher spielte sie für den 1. FFC Montabaur in der 2. Bundesliga. Die 26-Jährige arbeitet im Marketing und Vertrieb bei der Firma Maxxys in Butzbach. Das Unternehmen ist auch Sponsor bei den Dom-städterinnen. Die Keeperin bezeichnet sich selbst als "Familienmensch". (tis)