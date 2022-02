Said Rahmani und sein Plädoyer für den Frauenfußball

Said Rahmani (44) wohnt in Naunheim. Bereits als 18-Jähriger war er im Besitz der B-Lizenz und arbeitete beim TuS Naunheim an der Seite von Frank Pohl als Co-Trainer. Anschließend war er am Ausbau des Jugend-Leistungszentrums der TSG Wieseck maßgeblich beteiligt, zudem hinterließ er drei Jahre bei den A-Junioren des VfB 1900 Gießen, die in der Hessenliga auf Torejagd gingen, große Fußstapfen. Zudem war er drei Spielzeiten Trainer des 1. SC Sachsenhausen in der Kreisoberliga, und auch im Wetzlarer Raum wirkte er (SpVgg. Lemp und SC Niedergirmes). Nach einem Engagement beim Verbandsligisten VfB 1900 Gießen war die TSF Heuchelheim seine letzte Station im Männerbereich. Dort wurde er 2019 entlassen. Seit August 2021 trainiert er die Fußball-B-Juniorinnen des FSV Hessen Wetzlar in der Bundesliga. Der Familienvater (zwei Kinder) arbeitet bei der Firma Buderus in Wetzlar als Betriebsleiter. (tis)