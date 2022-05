Stammplatz: Aufstiegspartys, Torwart-Tor, geplatzter Traum

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Laurin Sawellion/Florian Gümbel, Steffen Bär, Lea Kuhn, Björn Franz, Jan Hübner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Großer Jubel beim TSV Steinbach II und der SG Ehringshausen/Dillheim, zerknirschte Gesichter beim FSV Hessen Wetzlar sowie den Handballern des TV Hüttenberg und Gewissheit bei der HSG Kleenheim-Langgöns. Außerdem dabei: Spielabbruch und Torwart-Tor in der A-Liga Dillenburg.

(Hinweis: weiterführende Links zu den Artikeln findet ihr am Ende)

Im Fokus

Das Team der SG Ehringshausen/Dillheim feiert den Aufstieg in die Gruppenliga. Foto: Lea Kuhn

Fußball - Kreisoberliga:

SG Ehringshausen/Dillheim spielt nächstes Jahr Gruppenliga

Zum Abschluss der Saison hatte die Fußball-Kreisoberliga noch einmal ordentlich Drama parat. Im großen Endspiel der Aufstiegsrunde gelang der SG Ehringshausen/Dillheim ein 2:1-Heimsieg gegen den TuS Naunheim und damit der Sprung in die Gruppenliga. Der eingewechselte Max Jung (89.) den Aufstieg sowie die Kreisoberliga-Meisterschaft für die SGED perfekt. Und als der Schlusspfiff ertönte, gab es in Ehringshausen kein Halten mehr. "Wir haben mit diesem Auftritt bewiesen, dass wir der verdiente Meister sind", verkündete der merklich stolze Sportliche Leiter Uwe Schüller nach dem Heimsieg seiner SG.

In der Abstiegsrunde erkämpfte sich der SSV Sechshelden mit einem 3:2 bei der SG Oberbiel den Klassenerhalt. Währenddessen muss die SG Reiskirchen/Niederwetz trotz einem 3:0-Sieg durch Nichtantritt der SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar auf Schützenhilfe aus der Verbands- und Gruppenliga hoffen, um nicht den Gang in die A-Liga antreten zu müssen.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

Zerknirschte Gesichter beim FSV Hessen Wetzlar

Die zerknirschten Wetzlarer Gesichter nach dem Abpfiff sprachen Bände. Mehr, viel mehr hatten sich die Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar im Heimspiel der Abstiegs-Relegation der Frauen-Regionalliga Süd vorgenommen. Doch unter dem Strich stand nach 90 Minuten nur ein 1:1 (0:1) gegen den VfB Obertürkheim. Wieder einmal war mehr drin. Und sollten die Gäste nächste Woche ähnlich viele Fans an den Platz bringen wie in Wetzlar, wird es eine Herkulesaufgabe für den FSV. Obertürkheim hatte gar einen Fanbus in die Domstadt kommen lassen. Die Anhänger machten ordentlich Krach und feuerten ihr Team bis in die Schlusssekunden an. Das Duell der beiden Clubs, die um den Klassenerhalt kämpfen, war genau das: Abstiegskampf. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte Schiedsrichterin Evelyn Holtkamp öfter die Pfeife im Mund, als die Spielerinnen den Ball am Fuß. Kleine Fouls rund um den Mittelkreis, Nickligkeiten, ruppiges Reingehen - es ging um viel im Stadion am Karl-Kellner-Ring. Und das war beiden Teams anzumerken.

Spruchreif - Das Zitat vom Wochenende

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Der dazugehörige Artikel:

TV Hüttenberg: Aus der Traum vom großen Wurf

Die Niederlage beim HC Empor Rostock bedeutet das Aus des TVH im Aufstiegsrennen der 2. Handball-Bundesliga. Der Trainer hadert kurz, blickt dann aber positiv auf das große Ganze.

Weitere Nachrichten:

Handball - Oberliga:

Kleenheims Rumpftruppe fährt diesmal den verdienten Lohn ein

In der Aufstiegsrunde der Männerhandball-Oberliga ist der Rumpftruppe der HSG Kleenheim-Langgöns nach einer abermals guten Leistung nun endlich auch etwas Zählbares für die Moral gelungen. Gegen die Tuspo Obernburg lagen die Mittelhessen zwar zwischenzeitlich relativ deutlich hinten, kämpften sich aber zurück und bezwangen die Gäste in der Oberkleener Weidig-Sporthalle schließlich verdient mit 28:25 (12:13). "Wir mussten einmal mehr praktisch vollständig durchspielen und konnten lediglich auf Linksaußen auswechseln. An diese Umstände haben wir auch unsere Spielweise angepasst - und das weitgehend erfolgreich", freute sich SGK-Trainer Matthias Wendlandt.

Fußball - A-Liga Dillenburg:

Tore, Strafstoß, Abbruch

In der Fußball-A-Liga Dillenburg hat sich am drittletzten Spieltag einiges ereignet: 250 Zuschauer beim Derby in Sinn, Spielabbruch in Burg, klare Siege der Titelaspiranten Seelbach/Scheld und Dietzhölztal, der Freistoßtreffer eines Torhüters in Niederroßbach und ein später Strafstoß für Eisemroth sowie ein rassiges Match zwischen Ballersbach und Oberscheld.

SSC Burg II und SSV Allendorf lieferten sich das kürzeste A-Liga-Spiel der Saison, denn nach 40 Minuten einigten sich die Beteiligten wegen einer schweren Armverletzung eines Burger Spielers beim Stand von 3:1 für die Gäste auf einen Spielabbruch.

Einen besonderen Moment erlebte indes Sandro Fey, eigentlich Torwart des SC Niederroßbach: Er spielte diesmal im Feld und erzielte in der 18. Minute prompt seinen ersten Treffer. Über den direkt verwandelten Freistoß freute sich auch Tim Marvin Benner, der in dieser Partie bei Niederroßbach zwischen den Pfosten stand.

Das war's für Trainer Martin Saul, Franziska Dietz und ihre Mitspielerinnen von der HSG Kleenheim-Langgöns. Das 26:26-Remis beim ASC Dortmund besiegelt den Abstieg aus der 3. Liga. Foto: Steffen Bär

Handball - 3. Liga:

Letzte Hoffnungsfunken erloschen: Kleenheim muss runter

Seit Sonntagabend sind die Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der 3. Frauenhandball-Liga für die Mädels der HSG Kleenheim-Langgöns erloschen. Einen Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz hätte das Team von Trainer Martin Saul in der letzten Saisonpartie beim ASC Dortmund mindestens gebraucht, um sich rechnerische Möglichkeiten auf den Ligaverbleib noch offenzuhalten. Doch im Ruhrgebiet reichte es letztlich nur zum einem 26:26 (14:17)-Unentschieden, sodass die Kleebachtalerinnen nun den bitteren Gang in die Oberliga antreten müssen. "Der Spielverlauf war wieder symbolisch für unsere Saison: ein guter Start, zwischendrin etwas die Konstanz und Konzentration verloren, zum Schluss wieder gut gekämpft. Unter dem Strich haben uns die Zeitstrafen den Rest gegeben, aber auch das wussten wir schon, dass wir im Sommer unsere Beinarbeit in der Abwehr verbessern müssen. Und schließlich hatten wir auch heute wieder ein paar Fehlwürfe zu viel gegen eine gute Dortmunder Torfrau", fasste ein enttäuschter SGK-Coach zusammen und ergänzte.

Durch die Linse - Das Foto

(einmal auf das Foto klicken)

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Der dazugehörige Artikel:

Fußball-Verbandsliga: TSV Steinbach II ist am Ziel

Der Spitzenreiter ist Meister und steigt in die Hessenliga auf, auch weil die Konkurrenz patzt. Im Keller wird es für Cleeberg und den Waldgirmes U 23 dagegen immer enger.

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.