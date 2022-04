Stammplatz: Fußball-Acker, Gerüchteküche, Abstiegsängste

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Steffen Bär (3), Michael Schepp, Jonas Wenzel

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Wetzlarerinnen gehen mit neuem Coach in Regionalliga-Abstiegskampf, Wut auf osthessische Platzverhältnisse, Start in die Tennissaison und ein möglicherweise trauriges Jubiläum. Außerdem dabei: die Gießener Gerüchteküche.

Im Fokus

Steht schon jetzt auf der Kommandobrücke der Wetzlarer "Ersten": Dennis Peter. Foto: Steffen Bär

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

FSV Hessen Wetzlar: Dennis Peter, übernehmen Sie!

"Peter, übernehmen Sie!" In Abwandlung der US-Serie "Kobra, übernehmen Sie", in der Geheimagenten schwierige Aufträge übernehmen, ist Dennis Peter der Bitte der Verantwortlichen des FSV Hessen Wetzlar gefolgt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Die Regionalliga-Fußballerinnen aus der Domstadt stecken in akuter Abstiegsgefahr. Und Spielertrainerin "Jacky" Klan leidet noch immer an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung, sodass sich die Verantwortlichen nach der letzten 0:4-Heimpleite gegen den TSV Jahn Calden zusammengesetzt haben. Mit dem Ergebnis: Hessenliga-Coach Dennis Peter, der das Drittliga-Team im Sommer sowieso übernehmen sollte, trägt ab sofort die Verantwortung. Vor dem wichtigsten Duell dieser Saison am Sonntag (14 Uhr) im Stadion gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Gläserzell gilt es einzig und alleine, in Staffel 1 der Südgruppe der Regionalliga Rang fünf oder sechs zu erreichen. Um am Ende in den Playoffs in Richtung Hessenliga gegen einen der beiden Vertreter der Gruppe 2 (zur Zeit VfB Obertürkheim oder Würzburger Kickers) antreten zu dürfen.

Handball - TV Hüttenberg:

TVH tritt beim Tabellen-15. an - aber ist dennoch Underdog

Der Maifeiertag führt die Hüttenberger-Zweitligahandballer nach Dessau. Dort wartet ein Kontrahent, der zuletzt sogar den Bundestrainer beeindruckt. Erst fünfeinhalb Wochen ist es her, dass der TV Hüttenberg und der Dessau-Roßlauer HV die Klingen gekreuzt haben. Ende März war es, als sich die Blau-Weiß-Roten im Nachholspiel vor heimischer Kulisse mit 29:27 (13:9) durchsetzen konnten. Bereits an diesem Sonntag (Anwurf: 17 Uhr) treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. Dieses Mal jedoch in der bis zu 3000 Zuschauer fassenden Anhalt-Arena und zum regulären Termin - obgleich der aus Sicht von Trainer Johannes Wohlrab nicht ganz glücklich gewählt ist. "Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als am 1. Mai einen Tagesausflug nach Dessau zu machen", scherzt der 35-Jährige, ehe er rasch mit der gewohnten Professionalität hinterherschickt: "Es ist nun einmal so, wie es ist. Wir werden das Spiel voll annehmen und unser Bestes geben." Nun ist der Dessau-Roßlauer HV, geht es nach dem Namen und nach der aktuellen Tabellenplatzierung (15.), eigentlich kein Gegner, vor dem der Rangfünfte aus Hüttenberg in Ehrfurcht erstarren sollte. Und doch reisen die Mittelhessen vermutlich in der Rolle des Underdogs in die Bauhausstadt. Grund ist die aktuelle Form.

Spruchreif - Das Zitat zum Wochenende

Wegen des Platzes in Osthessen war beim TSV Steinbach Haiger nach dem Duell mit der SG Barockstadt etwas dicke Luft. Nun geht am Samstag in der Liga weiter. Von Hessenpokal und Regionalliga lesen Sie hier:

Steinbachs Trainer Parlatan trotz Finaleinzug angefressen - Zwar schafft der Fußball-Regionalligist gegen die SG Barockstadt den Sprung ins Hessenpokal-Endspiel gegen den OFC. Doch eine Gegebenheit macht nicht nur den Haigerern zu schaffen.

Weitere Nachrichten:

Fußball - FC Gießen:

Für FC Gießen bahnt sich ein trauriges Jubiläum an

Am Samstag nächster Woche steht für den FC Gießen in der Fußball-Regionalliga Südwest in der dritten Saison seit Zugehörigkeit zu dieser Klasse gegen die U 23 der TSG Hoffenheim Spiel Nummer 100 in Liga vier auf dem Programm. Es könnte ein trauriges Jubiläum werden, denn es droht die erste Partie nach dem feststehenden Abstieg oder aber die Begegnung zu werden, mit der der Gang zurück in die Hessenliga besiegelt wird. Anders formuliert: Der FCG hat an diesem Samstag den ersten Matchball gegen sich, wenn er beim FC Rot-Weiß Koblenz (14 Uhr) antritt. Die Elf von Trainer Daniyel Cimen hat es immerhin noch in der eigenen Hand, das sehr wahrscheinlich Unausweichliche zumindest aufzuschieben. In jedem Fall würde dazu ein Sieg am Dreiländereck genügen.

Fußball - Kreisoberliga:

FC Werdorf wandelt zwischen Klassenerhalt und Abstiegsangst

So schnell kann es gehen: Während die Ersten dem FC Werdorf nach zwei Siegen zum Auftakt schon zum Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga gratulieren wollten, steht die Mannschaft von Spielertrainer Manuel Jung nun "nur noch" sechs Punkte vor einem Abstiegsrang. Das mag zwar nach viel klingen, doch die Konkurrenz schläft nicht. Das weiß auch Coach Jung und warnt: "Wir haben noch ordentlich was zu tun!" Am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) empfängt sein Team mit dem SSV Langenaubach eine Mannschaft, die mit zehn Zählern auf dem Konto in einer scheinbar aussichtslosen Lage ist. Doch Obacht: Am vergangenen Wochenende entschied der SSV ein dramatisches Spiel gegen Breitscheid in den Schlussminuten mit 4:3 für sich. "So wie bei uns die letzten Wochen verlaufen sind, haben wir das Spiel absolut noch nicht gewonnen", macht Jung klar. Es liegt dann an der Mannschaft auf dem Rasen, ob in FCW-Kreisen am 1. Mai häufiger das Wort "Klassenerhalt" oder "Abstiegsangst" fällt.

Verfrühter Aufschlag: Für Kapitän Paul Katz und den TC Wetzlar geht die Medenrunde in der Tennis-Gruppenliga bereits am 1. Mai auf der heimischen Anlage im Bodenfeld los. Foto: Steffen Bär

Tennis:

Drei Teams schlagen früher auf

Früher einmal war der 1. Mai als Saisonbeginn für die Tennisspieler quasi in Stein gemeißelt. Das hat sich in den vergangenen Jahren etwas gewandelt - nicht nur in den vergangenen beiden, mehr oder weniger erheblich vom Coronavirus beeinträchtigten Spielzeiten. Es gibt aber unter den insgesamt 18 Mannschaften aus Wetzlar und Umgebung, die auf Regionalliga- und Landesebene der Filzkugel hinterherjagen, auch Teams, die - der Kalender will es so, dass der 1. Mai auf einen für sie als Spieltag obligatorischen Sonntag fällt - in den Genuss des "klassischen" Auftakts am "Tag der Arbeit" kommen. Den heimischen Auftakt machen der TC Wetzlar und die MSG Lollar/TC Waldsolms.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

Abstieg noch nicht fix, aber die Gerüchteküche brodelt schon - Am Wochenende ist es wohl um Basketball-Bundesligist Gießen 46ers geschehen. Am Szenario Liga zwei wird in der Osthalle schon gewerkelt - wohl mit neuem Coach und ohne Spielmacher.

Die Story:

Das hessische Fußball-Herz schlägt höher: Durch den 2:1-Sieg bei West Ham United stößt die Frankfurter Eintracht das Tor zum Europa-League-Finale auf.

Sie können es selbst kaum glauben: Jubel der Eintracht-Spieler nach dem Tor von Knauff in der ersten Minute. (Foto: Arne Dedert / dpa )

Es gab allerdings vom Donnerstagabend auch nicht so schöne Nachrichten aus dem Stadion in London: Angriff auf HR-Reporter bei Frankfurt-Spiel in London

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.