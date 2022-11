Stammplatz: Knallerspiele, Drama-Frenki und Sorgenfalten

Was läuft am Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. (© Steffen Bär (3), Michael Schepp, Björn Franz, Henrik Schneider)

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: für den TSV Steinnach Haiger kommt das Beste zum Schluss, die HSG Wetzlar will ein Gefühl des Miteinanders transportieren, in der Frauenhandball-Landesliga kommt es zum Gipfeltreffen und bei Fußball-Kreisoberligist SG Reiskirchen/Niederwetz muss etwas passieren. Außerdem dabei: ein lokaler Blick auf die am Wochenende beginnende Fußball-Weltmeisterschaft.

Im Fokus:

Nicht nur aufgrund seines Freistoßtreffers gegen Stuttgart II zuletzt in überragender Form: Steinbachs Serkan Firat (am Ball). (© Björn Franz) Fußball - TSV Steinbach: Das Knallerspiel zum Hinrundenende

Die Chance auf die Herbstmeisterschaft hat Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger zwar am zurückliegenden Wochenende verpasst, dennoch hat der letzte Spieltag der Hinrunde für den Tabellenzweiten noch einmal ein echtes Highlight parat. Am Samstag (14 Uhr) trifft das Team von Trainer Pascal Bieler im Donaustadion, wo der TSV zuletzt am 30. September 2016 gewinnen konnte, auf Spitzenreiter SSV Ulm. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Gipfeltreffen zusammengetragen - den dazugehörigen Link findet Ihr am Ende von unserer heutigen „Stammplatz”-Ausgabe.

Handball - HSG Wetzlar will im Miteinander rundlaufen

Jana Lieber hatte am Donnerstagmittag erstmal eine schlechte Nachricht. „Unser Trainer stand im Stau und kann erst in einer halben Stunde hier sein.” Also machte die Leiterin für Kommunikation bei der HSG Wetzlar aus der Not eine Tugend und schaltete Ben Matschke per Handy zu den im Tagungsraum 2 der Buderus Arena wartenden Journalisten. „Es regnet in Strömen, hier ist überall Aquaplaning”, erklärte der 40-Jährige seine unbeabsichtigte Verspätung zur anberaumten Spieltags-Pressekonferenz. Es rollte für ihn nicht rund - zumindest auf der Autobahn. Auf dem Handballfeld war für Matschke und die Mannschaft um Kapitän Adam Nyfjäll am vergangenen Wochenende spät, aber glücklicherweise nicht zu spät die Sonne aufgegangen. Aus einem besorgniserregenden 19:21-Rückstand knapp zehn Minuten vor Schluss hatte die HSG am Ende einen 29:26-Erfolg bei GWD Minden gemacht und den ersten Befreiungsschlag nach zwei bitteren Niederlagen zuvor im Kreis der mitgereisten Fans gefeiert. Genau dieses Gefühl des Miteinanders gilt es nun, in die anstehende Bundesliga-Heimaufgabe am Samstag (20.30 Uhr) gegen den HSV Hamburg zu transportieren.

Spruchreif - das Zitat zum Wochenende:

Der dazugehörige Artikel:

Gießen 46ers: „Drama-Frenki” will nicht zittern: Im Heimspiel gegen seinen ehemaligen Club Kirchheim Knights kann der Trainer des Basketball-Bundesligisten erstmals Karlo Miksic aufbieten. Und ist voller Demut und Anspannung.

Weitere Meldungen:

Handball - Statistik spricht eher für den Hüttenberger Tabellenführer

Erster gegen Zweiter, beide noch mit Weißer Weste - mehr Spitzenspiel geht gar nicht in der Frauenhandball-Landesliga Mitte, wenn am Sonntag um 18 Uhr der Tabellenführer TV Hüttenberg seinen ärgsten Verfolger HSG Eibelshausen/Ewersbach im Sportzentrum empfängt. Für den TVH ist es die nahezu identische Ausgangslage wie am Vorwochenende, als er sich mit der bis dato ebenfalls verlustpunktfrei auf Platz zwei liegenden HSG Hungen/Lich duellierte und diese vor sage und schreibe 650 Zuschauern in Lich mit 33:27 schlug. Nun geht es also vor eigenem Publikum gegen den nächsten möglichen Stolperstein auf dem Weg zurück in die höchste hessische Spielklasse. Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Ex-Oberligisten nehmen wir die bisherige Saison der Meisterschaftsfavoriten mal etwas genauer unter die Lupe - den dazugehörigen Link findet Ihr am Ende von unserer heutigen „Stammplatz”-Ausgabe.

Fußball - Dennis Peter weiß: „Wir sind im Flow”

Übermannschaft gegen Überraschungsmannschaft! Wenn am Sonntag (14 Uhr) der lediglich im Elfmeterschießen der Relegation am Aufstieg in die 2. Bundesliga am SC Freiburg II gescheiterte SV Weinberg auf den im Elfmeterschießen der Relegation in Richtung Hessenliga beim VfB Obertürkheim gerade noch geretteten FSV Hessen Wetzlar trifft, dann scheinen die Voraussetzungen klar zu sein. Doch weit gefehlt! Denn die Domstädterinnen haben einen mächtigen Lauf. Nur eine der letzten sieben Partien haben sie verloren. „Wir können auch beim Tabellenführer Zählbares mit nach Hause nehmen”, sagt FSV-Trainer Dennis Peter. „Wenn ein Team in neun Partien neun Siege feiert, dann ist es natürlich der klare Favorit. Aber wir sind im Flow. Und bei denen ist es an der Zeit, dass sie auch mal Punkte liegenlassen. Warum nicht gegen uns?”, fragt der 37-Jährige, der seiner Truppe nach dem fast sensationellen 2:0-Auswärtssieg beim Karlsruher SC bescheinigt, inzwischen „motiviert und äußerst selbstbewusst” aufzutreten. „Sie haben verstanden, was ich als Trainer will. Sie halten dem Druck stand. Ich denke, wir werden noch viel Spaß an dieser Mannschaft haben.”

Für Trainer Oliver Dönges ist die Situation seiner SG Reiskirchen/Niederwetz derzeit alles andere als erfreulich. Nach fünf Schlappen in Folge soll gegen Münchholzhausen ein Sieg her. (© Steffen Bär) Fußball - Für Oliver Dönges kann es so nicht weitergehen

Für Trainer Oliver Dönges und seine Mannschaft wird es in dieser Saison nicht besser. Die Kicker des Fußball-Kreisoberligisten SG Reiskirchen/Niederwetz plagen sich mit allerlei Verletzungen herum. Das hat gravierende Folgen. Die 0:6-Niederlage gegen den SSV Frohnhausen besiegelte die fünfte Pleite in Serie. Nun geht es am Samstag (15 Uhr) auf heimischen Rasen gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen. „Wir sind mit einem zu kleinen Kader in die Saison gestartet und haben derzeit viele Verletzte. Dazu kommen noch Spieler, die schon seit einer langen Zeit mit Blessuren ausfallen. Das können wir aktuell einfach nicht kompensieren”, sagt er. Im Interview erzählt der Coach, wie er seine Mannschaft personell einstellt und worauf er hinarbeitet - den dazugehörigen Link findet Ihr am Ende von unserer heutigen „Stammplatz”-Ausgabe.

Durch die Linse - das Foto:

Der dazugehörige Artikel:

Männer des TV Waldgirmes wollen endlich den Bock umstoßen: Der Drittligist hat die jüngsten vier Duelle allesamt mit 0:3 verloren. Nun geht es nach Ludwigsburg. Der Zusammenhalt im Team stimmt, wie ein gemeinsames Teamevent zeigt.

Die Story:

Die Zeit läuft: Am Sonntag startet die umstrittenste WM aller Zeiten in Katar. Vorfreude will in der heimischen Fußballszene aber nicht aufkommen. (© imago) Vorfreude auf die WM? „Keine Lust auf die Fifa-Comicfiguren": Katar ist die umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Wir haben die heimische Fußballszene zur Vorfreude, Boykottgedanken und den Chancen des DFB-Teams befragt.

