Stammplatz: Platzsturm, schneller K.o., Meisterparty

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: nach dem Hessenpokal-Finale gibt es kein Halten mehr, Boxer Emir Ahmatovic braucht lediglich 2:22 Minuten, der RSV Lahn-Dill ist zurück auf dem Thron und Hüttenberg freut sich über ein Comeback. Außerdem dabei: ein Spielabbruch in der A-Liga Dillenburg.

Im Fokus

Stolzer Gürtelträger: Emir Ahmatovic mit Manager Dennis Lindner. Foto: Team Ahmatovic

Boxen:

Boxen: Emir Ahmatovic ist neuer WBC-Mediterran-Titelträger

"Der Gürtel ist da, das ist schön", sagte Emir Ahmatovic. Das war aus Sicht des Wetzlarer Schwergewichtsboxers die erste gute Nachricht an diesem sonnigen Nachmittag. Nachdem der 35-Jährige am Samstagabend auf dem Bieberer Berg in Offenbach den vakanten Mediterran-Titel nach WBC-Version erkämpft hatte, legte er nämlich seinem Vater das besondere Präsent am Sonntag auf den Gabentisch. "Mein Papa Saban hat heute Geburtstag, von daher schenke ich auch ihm diesen Gürtel", erklärt Ahmatovic junior, als er in Papas Garten Rede und Antwort stand und als "Grillmeister" fungierte. Am Samstag ging es nicht ganz so heiß zur Sache. Der frühere EM-Dritte, der vor seinem Auftritt am Main bereits elf Siege im Profigeschäft feiern konnte, ließ am Samstagabend vor 3500 Zuschauern unter freiem Himmel Erfolg Nummer zwölf folgen. Nach zwei Minuten und 22 Sekunden der zweiten Runde hatte der Ringrichter genug gesehen und ein Einsehen mit Gegner Hüseyin Akdemir. "Es war ein souveräner Sieg durch technischen K.o.", verkündete Ahmatovic stolz und glücklich.

Rollstuhlbasketball - RSV Lahn-Dill:

RSV Lahn-Dill: Der Titeltraum wird kurz vor Schluss wahr

Mit dem Erfolg im zweiten Playoff-Finale stoßen die Wetzlarer Rollstuhlbasketballer die Thuringia Bulls vom Thron. Ein Freiwurftreffer brachte dem RSV am Ende den 14. Meistertitel: Mit 64:63 (19:28)-Erfolg im zweiten Finale um die Deutsche Rollstuhlbasketball-Meisterschaft bei den RSB Thuringia Bulls hatte sich der RSV Lahn-Dill am Samstagabend durchgesetzt. Und das ausgelassene Szenario erinnerte irgendwie an den ersten Champions-League-Sieg vor 18 Jahren: Trainerin Janet Zeltinger herzte jeden, der bei drei nicht auf dem Baum war. Jannik Blair und Simon Brown lagen sich ebenso wie die beiden Japaner Hiroaki Kozai und Reo Fujimoto minutenlang in den Armen. Quinten Zantinge raste mit der Becker-Faust durch die Halle. Brian Bell ließ sich wie einst 2004 Pat Anderson hochheben, schnitt das Netz des Korbes ab, in dem der entscheidende Wurf sein Ziel fand und hängte es Kapitän Thomas Böhme um den Hals. Catharina Weiß und Mark Beissert animierten das Publikum zur "La-Ola"-Welle. Die vielleicht 30 mitgereisten Fans sangen "Super Lahn-Dill".

Spruchreif - Das Zitat vom Wochenende

Am vergangenen Wochenende stieg die Titelparty, doch der Blick der Verantwortlichen geht schon nach vorne.

Der dazugehörige Artikel:

RSV Lahn-Dill: Neue Männer braucht der neue, alte Meister

Nach dem 14. Deutschen Meistertitel ist für die Wetzlarer Rollstuhlbasketballer schon jetzt vor der neuen Saison. Die Clubverantwortlichen müssen drei Stammspieler ersetzen.

Weitere Nachrichten:

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

FSV Hessen Wetzlar rettet sich mit Remis in Relegation

"Da schwitzt du auf der Bank Blut und Wasser", entfuhr es Co-Trainer Marco Ebert erleichtert nach dem Abpfiff. Ja, das war eine Punktlandung! Beim Karlsruher SC hat Frauenfußball-Regionalligist FSV Hessen Wetzlar die Qualifikation zur Relegation geschafft. Bei 30 Grad und mit viel Einsatz endete die Partie 1:1 (0:1). Zugleich gewann der SC Sand II gegen den TSV Gläserzell mit 10:0. Es war also klar, dass Wetzlar nicht mehr verlieren durfte. Der späte Ausgleich, drei Minuten vor dem Spielende, fiel per Elfmeter durch Michaela Scheid (85.). Es war also ein wahrhaft heißer Ritt in Karlsruhe. Unverdient war das 1:1 aus Sicht der Heimmannschaft nicht, der KSC war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, die natürlich durch das Live-Ergebnis zwischen Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt III wusste, dass eine Niederlage gegen Wetzlar die Relegation bedeuten würde. Die Mittelhessinnen jedoch hatten ihre Hausaufgaben gemacht.

Fußball - A-Liga Dillenburg:

Spielabbruch überschattet Spieltag

Ein Spielabbruch und eine schlimme Verletzung haben den Spieltag in der Fußball-A-Liga Dillenburg überschattet. In Merkenbach konnte die Partie gegen den Tabellenführer Dietzhölztal nach 75 Minuten nicht fortgesetzt werden. FC-Akteur Daniel Seidler hatte sich schwer an der Schulter verletzt. Im Laufduell mit Memis Kerman, der dabei das 2:1 für Dietzhölztal erzielte, fiel Seidler ungebremst auf die Schulter und wurde im Anschluss vom herbeigerufenen Notarzt lange auf dem Platz behandelt. "Beide Vereine haben im gegenseitigen Einvernehmen zusammen mit dem Schiedsrichter das Spiel dann abgebrochen", teilte FC-Sprecher Armin Hickl mit.

Teils Tore satt gab es derweil auf den weiteren A-Liga-Plätzen am vergangenen Wochenende.

Hattrick zum Abschluss des erfolgreichen Hüttenberger Abends: Joel Ribeiro (l.) trifft gegen Emsdetten. Foto: Steffen Bär

Handball - TV Hüttenberg:

Ribeiros Hattrick macht Sieg noch schöner

Dass die x-te Englische Woche in der laufenden Spielzeit der 2. Handball-Bundesliga den TV Hüttenberg viele Kräfte kosten würde, war im Vorfeld klar. Dass die Blau-Weiß-Roten in diesem Spielemarathon mit fünf Begegnungen in 14 Tagen insgesamt sieben von zehn möglichen Punkten holen würden, hatten wohl nur die wenigsten ihrer Anhänger erwartet. Das überzeugende 35:28 (19:17) gegen den TV Emsdetten am Samstagabend war für die Schützlinge von Trainer Johannes Wohlrab der dritte Sieg in Serie - und zugleich ein solcher, der das "Original aus Mittelhessen" noch einmal ganz verwegen träumen lässt. Bei noch drei ausstehenden Begegnungen bis zum Saisonende sind es plötzlich nur noch drei Punkte, die die Hüttenberger von Tabellenplatz zwei trennen, der am Ende zum Aufstieg ins Oberhaus berechtigen würde. Aktuell rangiert der TVH mit 42:28 Zählern auf Position vier, pluspunktgleich mit der HSG Nordhorn-Lingen, die allerdings noch fünf Partien auszutragen hat. Bezeichnend für diesen aus Hüttenberger Sicht gelungenen Abend war zudem, dass der aufgrund einer langen Verletzungshistorie beinahe die gesamte Saison über ausgefallene Joel Ribeiro die letzten drei Treffer zum 35:28-Endstand im Alleingang beisteuerte.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

Platzsturm nach Pokal: "Müssen froh sein, verloren zu haben"

Nur Sekunden nach Spielende geriet das Ergebnis im Fußball-Hessenpokalfinale zwischen Steinbach und Offenbach zur Nebensache. TSV-Trainer Ersan Parlatan fand deutliche Worte.

Die Story:

Schonungslose Analyse einer verheerenden Basketballsaison: Die 46ers-Aufsichtsräte Lars Witteck (l.) und Wolfgang Greilich nehmen beim Interview kein Blatt vor den Mund. Foto: Michael Schepp

Gießen 46ers-Aufsichtsräte im Interview: "Die Frustration ist groß"

In Gießen ist Bundesliga-Basketball vorerst Geschichte: Die Clubbosse sprechen bei ihrer Analyse über Trainer, Sportdirektor, die ProA-Lizenz, die Infrastruktur und den Geldbeutel. In Gießen ist Bundesliga-Basketball vorerst Geschichte: Die Clubbosse sprechen bei ihrer Analyse über Trainer, Sportdirektor, die ProA-Lizenz, die Infrastruktur und den Geldbeutel. Zum Artikel

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.