Stammplatz: Trainerkarussell, Tiefpunkt und Personalprobleme

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Michael Schepp, Björn Franz, André Bethke, Jennifer Röczey, Carsten Loos, Steffen Bär

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Gießen 46ers vor Trainerwechsel? Der FSV Hessen Wetzlar pfeift personell auf dem letzten Loch - und der TSV Steinbach Haiger befindet sich vor dem Duell mit Offenbach auf dem Tiefpunkt. Außerdem dabei: Sieben Spiele Sperre nach Schiri-Beleidigung und die SG Silberg/Eisenhausen brennt aufs Toppspiel.

Im Fokus

Tauschen sich hier der aktuelle Coach der 46ers, Pete Strobl, und der künftige Coach des designierten Absteigers aus der Basketball-Bundesliga, Patrick Unger, aus? Dem Vernehmen nach soll der bisherige Assistenztrainer in der Pro A übernehmen. (Foto: Michael Schepp)

Basketball - Gießen 46ers:

Folgt "Co" Unger in der Pro A auf 46ers-Chefcoach Strobl?

Der Abstieg aus der Basketball-Bundesliga ist so gut wie besiegelt. Der Geschäftsführer verkündet im Fan-Talk, der daraufhin wieder gekippt wird, das Verbleiben des Trainers "sei fraglich". Der wiederum straft seine Importe ab und lässt sie minutenlang komplett auf der Bank schmoren. Ein Spieler macht seit Tagen, seit Wochen, ja seit Monaten, was er will und brüskiert sein Team, in dem er zum Abschlusstraining 40 Minuten zu spät erscheint. Und der Kapitän redet im Fernsehen davon, dass viele mit ihren Gedanken nicht beim Club, sondern schon in den Ferien oder bei neuen Arbeitgebern wären. Die 46ers bieten ihren nur noch spärlich verbliebenen Anhängern anno 2022 ein Bild des Grauens. Gepaart mit dem Faktum, dass die Frankfurt Skyliners, die durch die Gießener 66:82-Niederlage gegen die Löwen Braunschweig in die ProA befördert wurden, ihren ungeliebten hessischen Rivalen am Sonntag (15 Uhr, Ballsporthalle Höchst) mit einem Erfolg ebenfalls ins Verderben reißen können.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

FSV Hessen Wetzlar geht personell auf der letzten Rille

Die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar gehen personell auf der letzten Rille. "Aus der im Sommer ursprünglich angedachten Startelf sind nur noch zwei Spielerinnen übrig geblieben", weiß Trainer "Jacky" Klan, dass einige Abgänge und ein zuletzt enormes Krankheits- und Verletzungspech den Domstädterinnen schwer zugesetzt haben.

Spruchreif - Das Zitat zum Wochenende

Das Zitat stammt aus diesem Artikel:

Der TSV Steinbach und der Tiefpunkt der Ära Parlatan - Gegen Stuttgart II ließ der Fußball-Regionalligist alles vermissen und sorgte für eine Entschuldigung des Trainers. So kann der TSV im Heimspiel gegen Offenbach nicht auftreten.

Weitere Nachrichten:

Fußball - Wetzlar:

Fußball: Sieben Spiele Sperre für "Du Penner"

Spielabbruch mit Folgen! Weil er am Sonntag, 3. April, zum Ende des Spitzenspiels der Fußball-C-Liga Wetzlar, Gruppe 1, zwischen dem RSV Büblingshausen III und der TSG Dorlar II (3:4) dem Schiedsrichter die Rote Karte aus der Hand genommen, sie ihm wahrscheinlich auch vor die Brust gedrückt und ihn darüber hinaus auch noch beleidigt und bedroht haben soll, ist für einen Akteur der Platzherren die Saison vorzeitig beendet.

Ein Platzverweis mit Folgen: Weil er nach einer Roten Karte den Schiedsrichter bedrohte, ist für einen Büblingshäuser Spieler die Saison vorzeitig beendet. (Foto: André Bethke)

Fußball - Marburg-Biedenkopf:

Fußball: SG Silberg/Eisenhausen brennt aufs Topspiel

Kann die SG Silberg/Eisenhausen in der Aufstiegsrunde der Fußball-Kreisoberliga Nord den Favoriten Oberes Edertal ausbremsen? In der Abstiegsrunde spielt kein heimischer Vertreter, das Derby zwischen Frohnhausen und Gladenbach fällt aus und Wommelshausen/Dernbach ist spielfrei.

Fußball - Limburg-Weilburg:

Erste Ausfälle in Verbandsliga und A-Klasse

Die Ausbeute für die Kreisvertreter zwischen Hessen- und Gruppenliga könnte mager ausfallen, denn nur der FC Dorndorf hat am Wochenende die klare Favoritenrolle inne. Keine Punkte holen kann der FC Waldbrunn, denn das Spiel gegen den SC Waldgirmes II ist wegen mehrerer Coronafälle im Lager der Lahnauer abgesagt. Gleiches gilt für die Partien der SG Selters in der Gruppenliga gegen die SGN Diedenbergen und der SG Villmar/Aumenau/Arfurt in der A-Liga gegen die TuS Lindenholzhausen.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

HSG Wetzlar feiert "Silberhochzeit" - Sportlich hat der Handball-Bundesligist den Klassenerhalt längst sicher. Nun erteilte die Lizenzierungskommission der HSG erneut die Erstliga-Lizenz -zum 25. Mal in Folge.

Der Weg zu den Artikeln

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.