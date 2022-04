Stammplatz: Ukraine-Hilfe, alte Bekannte, Knoten geplatzt

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Die Rollstuhlbasketballer starten in die heiße Saisonphase, die ukrainische Handball-Nationalmannschaft gastiert in Mittelhessen und der TV Hüttenberg schaltet schnell in den Bietigheim-Modus. Außerdem dabei: Weitere "Sechs-Punkte-Spiele" in der Fußball-Gruppenliga.

Im Fokus

Auf ein Neues in Hannover: Brian Bell (M.) und der RSV Lahn-Dill treffen in der Playoff-Halbfinalserie auf Jan Haller (2.v.l.) und Jan Gans (2.v.r.). Foto: Armin Diekmann

Rollstuhlbasketball:

RSV Lahn-Dill: Finale Phase startet bei alten Bekannten

Nach Abschluss der Hauptrunde biegt Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill mit dem Beginn des April endgültig auf die Zielgerade der Saison ein. Mit maximal neun Partien in den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft und in der Champions League warten auf die Mannschaft von Cheftrainerin Janet Zeltinger in den nächsten sieben Wochen ausnahmslos Endspiele. Den Auftakt macht am Samstag Duell Nummer eins der "Best-of-three"-Halbfinalserie beim Rangdritten Hannover United. Bei den Wetzlarern ist Thomas Böhme wieder mit an Bord, nachdem er von seiner Rückenverletzung genesen ist. Dagegen muss Janet Zeltinger auf Co-Trainer Günther Mayer (Corona-Infektion) und Center Dominik Mosler (familiären Gründe) verzichten.

Fußball - TSV Steinbach Haiger:

TSV Steinbach: Knoten beim "Instinktfußballer" ist geplatzt

In der Hinrunde saß Jannes Wulff beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger viel auf der Bank. Mittlerweile ist er eine feste Größe. Große Ansagen sind nicht die Sache von Wulff. Und so zögert der ruhige Norddeutsche kurz bei der Frage, warum er seit der Rückrunde scheinbar plötzlich zum Stammpersonal gehört. "Ich habe eigentlich nicht so viel anders gemacht als zuvor", gibt er sich bescheiden. Eine Sache ist da aber dann doch. "Für mich hat sich der Trainerwechsel schon positiv ausgewirkt", gibt Wulff zu und schiebt hinterher. "Das sieht man ja alleine schon an der Statistik." Brachte es der Offensivspieler in 19 Liga-Spielen unter Adrian Alipour auf nur 100 Einsatzminuten, eine Partie von Beginn an und verbrachte 14 Spielen komplett auf der Bank, spielte Wulff bereits unter Interimscoach Hüsni Tahiri mehr. Seit Ersan Parlatan auf der Steinbacher Bank sitzt, stand Wulff in sechs Begegnungen 312 Minuten auf dem Feld, gehörte in den letzten vier Partien zur Startelf. Zuletzt holten Wulff und das Team sechs Siege in Liga und Pokal. Weitergehen soll diese Serie am Samstag (14 Uhr) am Haarwasen gegen den VfB Stuttgart II.

Spruchreif - Das Zitat zum Wochenende

Hilfe für die Ukraine: Lochmanns Handballer in Dutenhofen

Der Nationalcoach kommt mit den vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohenen Nationalspielern zur HSG Wetzlar. Im Vorfeld des Benefizspiels findet der frühere Profi ergreifende Worte. Der Nationalcoach kommt mit den vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohenen Nationalspielern zur HSG Wetzlar. Im Vorfeld des Benefizspiels findet der frühere Profi ergreifende Worte. Zum Artikel.

Weitere Nachrichten:

Fußball:

Fußball-Gruppenliga: RSV mit dem Mute der Verzweiflung

Die Sorgenfalten bei Trainer Marcel Cholibois und dem RSV Büblingshausen in der Fußball-Gruppenliga werden immer größer. Gegen Wettenberg gelang im dritten "Sechs-Punkte-Spiel" in Folge kein Erfolgserlebnis. "Die Mannschaft lässt sich weiter keinesfalls hängen, macht keinen Haken hinter diese Saison. Wir wollen uns und allen, die uns vielleicht schon abgeschrieben haben, beweisen, dass noch etwas möglich ist", gibt sich der Trainer kämpferisch. Im Heimspiel gegen den FSV Schröck (Sonntag, 16 Uhr) ist der RSV Außenseiter. Einen "heftigen Rückschlag" im Abstiegskampf kassierte auch der FSV Braunfels beim 1:5 am Wochenende gegen Leusel. Doch die Trainingswoche vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Eschenburg stimmt Trainer Florian Betz optimistisch.

Handball:

Mittelhessen Youngsters: Raus aus der DM, rein in den Pokal

Zwei Tore lediglich fehlten den Mittelhessen Youngsters am Ende, um die große Überraschung in der Handball-Bundesliga der männlichen A-Jugend zu schaffen und den SC Magdeburg im Sechzehntelfinale zu besiegen. Nach dem Ausscheiden aus dem Kampf um die Deutsche Meisterschaft geht die Saison für die Mannschaft der beiden Trainer Mario Weber und André Ferber nun im DHB-Pokal weiter. Auch hier muss der Nachwuchs des TV Hüttenberg und der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen das Top-Four-Turnier am Ende erreichen, um die direkte Qualifikation für die JHBL-Saison 2022/23 zu schaffen. Der Weg dahin wird kein leichter, schon im am Wochenende beginnenden Achtelfinale wartet mit dem VfL Horneburg ein Gegner, der die nächste Meisterschaftsrunde sogar noch knapper verpasste als die Mittelhessen - nämlich um genau einen Treffer.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

Hessen Wetzlar will gegen Tabellennachbarn unbedingt siegen

Wir haben gegen Eintracht Frankfurt Einsatz gezeigt und guten Fußball gespielt", sagt "Jacky" Klan, Spielertrainerin des FSV Hessen Wetzlar, mit dem Blick auf das vergangene Spiel in der Frauenfußball-Regionalliga Süd. An das umkämpfte 2:2-Unentschieden gegen den Spitzenreiter wollen die Domstädterinnen am Samstag anknüpfen. Am "Klosterwald" in Dalheim trifft das Team um das Trainerduo Klan/Marco Ebert auf den direkten Tabellennachbarn TSV Jahn Calden. Ein Sieg wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. "Für uns ist das ein Sechs-Punkte-Spiel", stellt die Übungsleiterin deshalb klar.

Durch die Linse - Das Foto

TV Hüttenberg: Wohlrab schaltet schnell in Bietigheim-Modus

Die Niederlage in Eisenach war ärgerlich und in der Höhe schwer verdaubar. Aber der Handball-Zweitligist aus dem Handkäsdorf muss nach vorne schauen, die nächste Aufgabe wartet. Die Niederlage in Eisenach war ärgerlich und in der Höhe schwer verdaubar. Aber der Handball-Zweitligist aus dem Handkäsdorf muss nach vorne schauen, die nächste Aufgabe wartet. Zum Artikel.

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und sehen uns am Dienstag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.