Verlieren verboten für den FSV Hessen Wetzlar

Ungeachtet der noch immer ungeklärten Klassenzugehörigkeit vermeldet Frauenfußball-Regionalligist FSV Hessen Wetzlar fünf Neuzugänge für die Spielzeit 2022/23. Vom Südwest-Regionalligisten 1. FFC Montabaur kommt Linksverteidigerin Anna Hof (20) an die Lahn. Hanna Assmann (18), eine flinke Defensiv-Allrounderin, war zuletzt für den Hessenligisten SC Dortelweil am Ball. Und Carolina Amend (26) beackerte in dieser Runde noch die linke Außenbahn des Hessenligisten Eintracht Lollar. Dazu stoßen die beiden 16-jährigen Romy Vollmershausen und Hannah Nickel aus der eigenen Jugend in den Erstmannschafts-Kader. Verlassen werden den FSV Mona Schlegl und Sarolta Oppelland, die es beide in die USA zieht. Tina Bach wird ebenfalls gehen, ihr neuer Club ist noch unbekannt. Ob Abwehrchefin Maike Lohwasser weitermachen wird, ist noch offen. Alle anderen Spielerinnen haben ihr Verbleiben in der Domstadt zugesagt. (afi)