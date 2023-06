Mario Götze verlängert vorzeitig bei Eintracht Frankfurt

Götze war zu Saisonbeginn von der PSV Eindhoven nach Frankfurt gewechselt, wo er von Beginn an zu den Stammspielern und Leistungsträgern zählt. In seiner ersten Spielzeit absolvierte er bislang 45 Pflichtspiele im Eintracht-Trikot, in denen er drei Tore und neun Vorlagen verbuchen konnte. Die meisten Partien absolvierte der laufstarke deutsche Nationalspieler über die volle Distanz.Am Samstagabend kämpft Götze mit den Adlerträgern gegen Leipzig um den sechsten Pokalsieg in der Geschichte von Eintracht Frankfurt.