05-Fan stürzt beim Torjubel vier Meter in die Tiefe

MAINZ. Beim Bundesliga-Heimspiel des FSV Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim (2:0) ist am Samstagnachmittag ein 29-jähriger Zuschauer auf der Tribüne in eines der so genannten Mundlöcher gestürzt und hat sich schwer verletzt. Nach Aussagen der Polizei soll der Zuschauer beim Torjubel im R-Block zu Fall gekommen sein. Zuvor hatte Jae-sung Lee die Mainzer in der 79. Minute in Führung gebracht. Der FSV-Fan fiel daraufhin etwa vier Meter tief in den Zugangsbereich, durch den man die Tribüne verlässt.