05-Mitgliederversammlung findet nach Saisonende statt

Der Reihe nach: Zunächst sollen unter Beratung eines Fachanwalts innerhalb des Klubs Vorschläge für eine Satzungsänderung erarbeitet werden. Der Verein will sich hierzu ein Stimmungsbild bei seinen Mitgliedern einholen. Hintergrund: Die Paragrafen 12 und 14 der Satzung zur Wahl des Vereinsvorsitzenden und des Aufsichtsrats sollen konkretisiert werden. Ende März oder Anfang April sollen die Vorschläge in eine außerordentliche Mitgliederversammlung eingebracht werden. Die Mitglieder stimmen dann also über diese ab.