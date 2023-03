05-Sportvorstand Heidel will vollbesetzte Stadien

Die Mainzer werden am Samstag in Gedenken an die beiden getöteten Polizisten mit Trauerflor spielen. „Da fällt es einem schwer, Worte zu finden. Ich hätte mir auch mal gewünscht, dass 10.000 Menschen auf die Straße gehen und Flagge zeigen“, sagte Heidel. Am vergangenen Montag waren eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen worden.