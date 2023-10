05-Talente starten mit Sieg in Europa-Abenteuer

Maribor. „Historisch!“ titelte der FSV Mainz 05 zum Foto der Platzwahl. Vor dem Anstoß des ersten internationalen Pflichtspiels einer Mainzer Nachwuchsmannschaft. Ein weiteres „Historisch!“ konnte direkt nach dem Abpfiff der Partie in der Uefa Youth League addiert werden – mit einem 2:0 (1:0) feierte die U19 der 05er direkt den ersten Sieg in einem internationalen Pflichtspiel. Nach dem Erfolg beim slowenischen Meister NK Maribor hat das Team beste Chancen, die nächste Runde zu erreichen. Klar gemacht werden soll dies im Rückspiel, das am 25. Oktober um 18.30 Uhr am Bruchweg angepfiffen wird. Karten gibt es bereits jetzt im Ticketshop der 05er. Die Treffer zum Sieg im Ljudski-vrt-Stadion in Maribor erzielten Melvin Wiesnet (27.) und Aiman Dardari (70.).