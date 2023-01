05-Trainer Svensson: „ Bayern richtig geile Herausforderung”

Dabei wollen die Mainzer ähnlich auftreten wie bei ihren beiden vergangenen Bundesliga-Heimsiegen gegen die Münchner im April 2021 und April 2022. „Wir brauchen Mut und den Glauben an uns selbst. Es geht darum: Wie kann mich gegen die besten Innenverteidiger der Welt durchsetzen, wie kann ich im defensiven Mittelfeld Zweikämpfe gewinnen etc. und wenn dies nicht klappt: Wie gehen wir dann damit um. Darauf bin ich gespannt”, sagte Svensson, der sein Team auf dem richtigen Weg für diese Partie sieht. „Ich finde, dass wir uns in den drei bisherigen Bundesliga-Spielen dieses Jahres immer eine Leistungssteigerung hatten. Und jetzt brauchen wir noch eine weitere Steigerung”, erklärte der Coach.