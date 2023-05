1. FC Köln lässt nicht nach

Doch eines haben die Kölner am Freitag klargestellt: Wettbewerbsverzerrung wird es mit ihnen nicht mal indirekt geben. „Ich sehe keine Gefahr, dass irgendwer das irgendwie austrudeln lässt oder in irgendeinem Spiel einen Schritt weniger macht“, sagte Thomas Kessler, der Leiter der Kölner Lizenzspielerabteilung. Und ergänzte mit Blick auf Trainer Steffen Baumgart lachend: „Vor allem nicht bei dem Mann mit der Schiebermütze an der Seite.“