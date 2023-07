11 Dinge, die Sie nicht über den Eintracht-Coach wussten

2. Apropos: Die beiden sind ebenfalls leidenschaftliche Fußballer. Lionel kickte in der vergangenen Saison in der U13 des FC Bayern. Gut möglich, dass er nach dem Umzug der Familie in Zukunft in Frankfurt dem runden Leder hinterherjagt. Und wer weiß, vielleicht gibt es nach Klaus Toppmöller 1993, Dino Toppmöller 2003 als Spieler und 2023 als Trainer spätestens im Jahr 2033 den nächsten Toppmöller im Eintracht-Dress.