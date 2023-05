1:2 in Wolfsburg: 1899 Hoffenheim muss wieder zittern

Der 30 Jahre alte Amerikaner hatte den VfL 2022 nach fünf Jahren verlassen, weil er sich eigentlich in der englischen Premier League behaupten wollte. Nun kehrte der Abwehrspieler mit der TSG Hoffenheim in die alte Heimat zurück. Bei Benfica Lissabon konnte er sich in der ersten Saisonhälfte nicht durchsetzen. In Hoffenheim spielt er vorerst auf Leihbasis.