1:2 - Später Schock für Mainz 05 gegen Borussia Dortmund

In der achten Minute hätte dann fast zum dritten Mal ein Tornetz gewackelt. 05-Zugang Andreas Hanche-Olsen, der sein Debüt in der Bundesliga gab, verschätzte sich bei einem gegnerischen Pass in die Spitze, sodass Karim Adeyemi frei vor Dahmen auftauchte. Doch der Keeper blieb Sieger Niklas Süle (9.) und Adeyemi (14.) hatten noch weitere gefährliche Abschlüsse. Wie schon beim 1:1 gegen Stuttgart verpassten es die Mainzer, Bälle in der Abwehr sicher zu klären, wodurch sie sich immer wieder in Bedrängnis bracht.