199 oder 200 Spiele für Union? Fischer nimmt es mit Humor

Die Faktenlage: Wenn die Berliner am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum spielen, ist es die 201. Pflichtpartie, seitdem Fischer im Sommer 2018 in Köpenick anheuerte. Da Fischer allerdings im Mai 2020 das erste Corona-Geisterspiel gegen den FC Bayern München nach einem Trauerfall in der Familie wegen Quarantäne-Auflagen verpasste und durch seinen Co-Trainer Markus Hofmann vertreten wurde, wähnen Beobachter das runde 200er-Jubiläum nun am Sonntag gegen Bochum gekommen.