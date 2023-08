60 Jahre Bundesliga: Auch damals gab es schon Shitstorms

29.04 1978: Es stehen sich am 34. Spieltag der Saison 1977/78 Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund gegenüber. Das Spiel endete 12:0 für Mönchengladbach. Der damalige Gladbacher Trainer Udo Lattek(re.) zeigt an: Seinem Team fehlen noch drei Tore für die vierte Meisterschaft in Folge. Doch Köln holt den Titel.