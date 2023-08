60 Jahre „Lagerfeuer“? Bundesliga feiert Jubiläum

Den Stammtisch am Käsestand in Köln gibt es auch in Hamburg, in München, Berlin, Dortmund, Duisburg, Fürth. Überall, wo seit Jahrzehnten am Wochenende mehr oder weniger erfolgreich Fußball gespielt und gelebt wird. Die Bundesliga sei „vielleicht nicht mehr das große Lagerfeuer“, sagt Gebauer, aber weiterhin ein „starkes Identifikationsangebot“.