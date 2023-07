90 Minuten SV Darmstadt 98: Dokumentation, kein Werbefilm

Es ist oft die Rede von Schlüsselspielen – in Regensburg, gegen Kaiserslautern, in Bielefeld. Letztere Partie führte zu Debatten zwischen den Spielern – es ist auch die Szene in dem Film, in der klar wird, dass es hätte schiefgehen können. War es schwer, das zu schildern, weil es ja um „Intimes“ aus der Kabine ging?

Eine Saison verläuft nicht immer nur steil nach oben, sondern unterliegt immer auch Höhen und Tiefen. Uns war es wichtig, auch die schwierigen Momente zu thematisieren, schließlich wollten wir eine Dokumentation und keinen Werbefilm produzieren.