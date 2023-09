98-Rückkehrer Skarke: „Müssen zu Hause zur Festung werden“

Bei Union Berlin kam er in der ersten Saisonhälfte nur auf wenige Kurzeinsätze. Dennoch sagt er über seine Zeit in der Hauptstadt: „Es war eine super Erfahrung für mich.“ Die Entwicklung der Köpenicker sei sagenhaft. Akribische Arbeit auf und neben dem Platz hat er als Erfolgsrezept ausgemacht. Im Winter ging es auf Leihbasis weiter zu Schalke 04. „Der Verein ist riesig, wir hatten jede Woche ausverkauftes Haus, obwohl wir hinten drin standen“, erzählt Skarke. Am Ende stand dennoch der Abstieg in Liga zwei. Und trotz Gerüchten um eine Weiterbeschäftigung bei S04 zog es den Offensiv-Allrounder nach Darmstadt. Auch hier geht es nur um den Klassenerhalt. Man habe nichts zu verlieren in der Bundesliga, betont er. Klar, die Stimmung nach der deutlichen Niederlage in Leverkusen (1:5) sei nicht so gut gewesen. „Man will gegen jede Mannschaft gewinnen. Es ist sehr wichtig, dass wir füreinander da sind“, betont er.