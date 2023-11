Ab 13 Uhr: Mainz-05-PK vor Kellerduell in Darmstadt

Mainz. Sie haben tief Luft geholt, die Verantwortlichen und Spieler des FSV Mainz 05, nach diesem hart erkämpften, ersten Saisonerfolg am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig. Dazu gab die Elf von Neu-Coach Jan Siewert dank des 2:0-Siegs die Rote Laterne an den 1. FC Köln ab und sprang auf Platz 17. Und trifft jetzt am Samstag, 15.30 Uhr (live bei Sky), auf den Tabellen-15. - den SV Darmstadt 98.