Ab 13 Uhr: Mainz-05-Pressekonferenz vor Spiel in Augsburg

Mainz. Der FSV Mainz 05 steht auf dem letzten Tabellenplatz, holte erst einen Punkt und steht damit vor dem sechsten Spieltag in der Fußball-Bundesliga bereits gehörig unter Druck. Wie kann der FSV den Turnaround schaffen? Wie soll dieser am besten schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg gelingen? Und besteht hierbei Hoffnung auf die Rückkehr einer der jüngst zahlreichen Verletzten?