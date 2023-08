Ab 13 Uhr: Pressekonferenz von Mainz 05 vor Union Berlin

Zuletzt gab’s noch die eine oder andere verletzungsbedingte Baustelle bei den 05ern, Trainer Bo Svensson, der in Elversberg wegen eines Magen-Darm-Infekts ebenfalls nicht mit von der Partie war, gibt auf der Pressekonferenz am Freitag um 13 Uhr nochmal ein Update zur personellen Situation. Sicherlich wird der Däne auch ein paar Worte zum Gegner Union Berlin verlieren, die in dieser Saison ja bekanntermaßen versuchen, die deutsche Fahne in der Champions League hochzuhalten.