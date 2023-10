Ab 14 Uhr: Mainz-05-PK vor Krisenduell in Gladbach

Es ist also schon gehörig Druck auf dem Kessel bei den 05ern, wenn die Rheinhessen am Freitagabend, 20.30 Uhr, bei Borussia Mönchengladbach, derzeit auf Rang 13 platziert, gastieren. Es ist also in gewisser Weise auch ein Krisenduell, denn beide Teams hatten sich vor der Saison definitiv nicht im Tabellenkeller erwartet - auch nicht nach sechs Spieltagen.