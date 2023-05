Abschiedsspiel für Torwart Finn Dahmen bei Mainz 05?

Gut möglich, dass Dahmen in der neuen Saison wieder in Mainz spielt - dann für einen Ligarivalen. Der Torwart wird beim FC Augsburg hoch gehandelt. Der wollte Dahmen schon im vergangenen Sommer, fing sich aber einen Korb von Mainz 05. Nun sucht Augsburg wohl erneut einen neuen Schlussmann. Der Hintergrund: Beim 35-jährigen FCA-Stammtorwart Rafa Gikiewicz sollen die Vertragsverhandlungen laut Medienberichten zäh verlaufen, Gikiewicz möchte demnach ein neues Arbeitspapier über zwei Jahre, Augsburg soll ihm nur ein Jahr bieten, eine Option auf automatische Verlängerung ist wegen einer Verletzung des Torwarts verfallen. Dahmen stellte sein Ziel in dieser Woche jedenfalls auf der Homepage von Mainz 05 ganz klar: „Ich möchte einfach regelmäßig spielen, weil das so einen Spaß macht, und mich als gestandener Torwart in der Ersten Liga etablieren“, sagte er. In Mainz durfte er das zuletzt nicht. Dennoch glaube er, dass der Abschied aus Mainz „emotional wird, bestimmt auch ein bisschen traurig“.