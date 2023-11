Ärger um Mainz-05-Profi Anwar El Ghazi eskaliert

In seinem neuesten Post fordert er, das Töten in Gaza zu stoppen, ohne die Terror-Angriffe der Hamas auf Israel mit einem Wort zu verurteilen. Vereinschef Stefan Hofmann kündigte noch bei der Mitgliederversammlung von Mainz 05 zu El Ghazi an: „Jetzt werden wir sehen, wie er sich fühlt, wie er sich in seine Rolle einbringt – jeder Schritt wird beobachtet. Das Thema ist sicher nicht abgeschlossen.“ Nur wenige Tage später zeigt sich eindrücklich: Hofmann hatte Recht.