Alexander Hack vor dem Abschied von Mainz 05?

Klar ist aber, dass der Bundesligist bereit ist, Hack ziehen zu lassen - und der die Möglichkeit wohl nutzt. Seinen Stammplatz, der ihm bei Mainz 05 oft schon sicher war, verlor er in der vergangenen Saison, kam in der Rückrunde nur noch auf 41 Bundesliga-Minuten. Dazu tobt in der Innenverteidigung ein heißer Konkurrenzkampf, nachdem die Mainzer auch noch Sepp van den Berg vom FC Liverpool ausgeliehen haben, der zuletzt dosiert trainierte, gegen Burnley aber im Kader stand.