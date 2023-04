„Alles hat gefehlt”: Kahn brodelt nach Pleite gegen Mainz 05

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): „Wer war heute hier die Mannschaft, die Deutscher Meister werden wollte? Die hat zwar auch rote Trikots, aber das war ganz bestimmt nicht unsere Mannschaft. Die erste Halbzeit war noch einigermaßen okay, in der zweiten Halbzeit war nichts davon zu sehen, was wir uns vorstellen. Von jedem einzelnen Spieler, der sich doch mal hinterfragen muss: Was will ich erreichen, wenn ich auf dem Platz bin? Welche Bereitschaft bringe ich mit? Alles, was den Fußball ausmacht, hat bei unserer Mannschaft gefehlt. In so einem Spiel musst du dir auch mal den Allerwertesten aufreißen. Mit so einer Ausstrahlung wird es ganz schwer, Deutscher Meister zu werden.”