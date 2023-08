Alles neu bei RB Leipzig - immer noch ein Bayern-Jäger?

Der 23 Jahre alte Belgier traf in der Supercup-Generalprobe gegen den spanischen Erstliga-Aufsteiger UD Las Palmas (3:0) doppelt. Kommen sollen noch Verstärkungen für die Abwehr. „Wir haben schon richtig starke Verteidiger im Team. Da brauchen wir einen Spieler, der auch qualitativ dazu passt. Wir wissen, was wir vorhaben, aber diese Entscheidung kann schon mal einen Tag länger dauern“, sagte Schröder. Nach der am Mittwoch bekannt gewordenen Verletzung von Bitshiabu, der sich ein Innenband im Knie gerissen hat und länger ausfällt, müssen die Sachsen nun ihre Bemühungen schnellstens intensivieren, um nicht in Abwehr- Personalnot zu geraten.