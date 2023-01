Alonso rechnet mit Wirtz in der Startelf gegen Bochum

Der 19 Jahre alte Wirtz hatte in Gladbach zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss sein Bundesliga-Comeback gegeben, hatte aber nur in den letzten rund 20 Minuten des Spiels als Einwechselspieler mitgewirkt. Alonso begründete dies mit einer Erkrankung, die Wirtz in den zwei Tagen vor dem Spiel zugesetzt habe.