Am Frühstückstisch mit Andreas Bockius: „Fast nix peinlich”

Helau, Herr Bockius! Was darf es am Fastnacht-Samstagmorgen sein? Schobbe oder Bier?

Generell gerne süß, aber danach brauche ich etwas Herzhaftes. Also nach dem Kreppel ein Stück Fleischwurst mit Senf. Oder ein Mettbrötchen mit Zwiebeln - das würde ich sogar vorziehen.

Mein Bruder Matthias und ich nehmen uns vor jedem Auftritt in die Arme, und bevor es auf die Bühne geht, wird unser Meenzer Glücksbringer-Gummientchen noch mal von jedem abgequietscht.

Was ist der beste Fastnacht- und welcher der beste Fußballsong?

Ernst Neger mit „Heile Gänsje” berührt natürlich das Herz, aber am meisten ,catcht’ mich momentan „Fassenacht in Meenz”. Wenn du beim Finale auf der Bühne stehst und das Lied wird gesungen, das ist einfach ein Gänsehautmoment. Zu den besten Fußballsongs generell gehört für mich „Gute Freunde kann niemand trennen”. Wenn man es auf Mainz 05 bezieht: „Wir sind nur ein Karnevalsverein.” Weil es einfach auch thematisch passt und wir uns durch diesen Song auch selbst veräppeln und nicht so ernst nehmen.